“Dio mio, ma cosa fa?”. Terrore sull’aereo, 33enne perde la testa ma l’eroico gesto dei passeggeri mette tutti in salvo (Di martedì 7 marzo 2023) Un video di un passeggero mostra un uomo di Leominster accusato di aver aggredito un assistente di volo della United Airlines su un volo per Boston. Francisco Severo Torres, 33 anni, è stato arrestato all’aeroporto Logan domenica sera dopo che il volo è atterrato in sicurezza. Gli investigatori hanno detto che domenica Francisco Severo Torres ha tentato di aprire una porta di uscita di emergenza e di pugnalare un assistente di volo a bordo del volo United 2609 da Los Angeles a Boston. Un allarme è suonato nella cabina di pilotaggio 45 minuti prima dell’atterraggio, segnalando che la porta laterale tra la prima classe e la carrozza era stata disarmata. Leggi anche: “È solo stress”. Poi la scoperta choc della 24enne: linfoma al quarto stadio. Che sintomi aveva Francisco Severo Torres, prova ad aprire il portellone dell’aereo “Dopo l’ispezione, un assistente di volo ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 7 marzo 2023) Un video di un passeggero mostra un uomo di Leominster accusato di aver aggredito un assistente di volo della United Airlines su un volo per Boston. Francisco Severo Torres, 33 anni, è stato arrestato all’aeroporto Logan domenica sera dopo che il volo è atterrato in sicurezza. Gli investigatori hanno detto che domenica Francisco Severo Torres ha tentato di aprire una porta di uscita di emergenza e di pugnalare un assistente di volo a bordo del volo United 2609 da Los Angeles a Boston. Un allarme è suonato nella cabina di pilotaggio 45 minuti prima dell’atterraggio, segnalando che la porta laterale tra la prima classe e la carrozza era stata disarmata. Leggi anche: “È solo stress”. Poi la scoperta choc della 24enne: linfoma al quarto stadio. Che sintomi aveva Francisco Severo Torres, prova ad aprire il portellone dell’aereo “Dopo l’ispezione, un assistente di volo ha ...

