Diffidati Lazio-AZ, biancocelesti a rischio squalifica in vista del ritorno ottavi di finale (Di martedì 7 marzo 2023) I Diffidati di Lazio-AZ, ecco chi sono i biancocelesti a rischio squalifica in vista del ritorno degli ottavi di finale di Conference League 2022/2023. La squadra di Sarri è costretta ad anticipare la sua gara europea al martedì, contro gli olandesi dell’AZ. Ma chi sono i biancocelesti Diffidati? I calciatori a rischio sono ben 4: Immobile, Zaccagni, Patric e Romagnoli. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 7 marzo 2023) Idi-AZ, ecco chi sono iindeldeglididi Conference League 2022/2023. La squadra di Sarri è costretta ad anticipare la sua gara europea al martedì, contro gli olandesi dell’AZ. Ma chi sono i? I calciatori asono ben 4: Immobile, Zaccagni, Patric e Romagnoli. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NapoliFCNews : Lazio, tre titolari diffidati: in caso di giallo contro la Samp saltano Napoli #Napoli #SSCNapoli #ForzaNapoliSempre - CalcioInfo365 : Questa la lista completa dei diffidati: Toloi (Atalanta), Okereke (Cremonese), Amrabat (Fiorentina), Bonaventura (F… - LazioSpace : ?? Occhio ai diffidati: In casa #Lazio sono 3 i giocatori che, in caso di cartellino giallo con il Napoli, sarebbe… - flamanc24 : RT @DottorLele: Volete guadagnare soldi facili? Giovatevi le ammonizioni dei diffidati della Lazio quando questa ha un big match nella part… - DottorLele : Volete guadagnare soldi facili? Giovatevi le ammonizioni dei diffidati della Lazio quando questa ha un big match nella partita successiva. -