Di Battista contro la Mia: «Cambiano nome al Reddito di cittadinanza per i boccaloni, mentre la Nato ci impoverisce» (Di martedì 7 marzo 2023) La riforma del governo Meloni che manda in pensione il Reddito di cittadinanza, per sostituirlo con la Misura di inclusione attiva (Mia), non piace all’ex parlamentare del M5s Alessandro Di Battista, che sui social boccia senza appello quella che definisce di fatto una presa in giro. La Mia secondo Di Battista serve al «governo degli ex-sovranisti per fare cassa e rimediare 3 miliardi di euro, taglia di un terzo il Reddito di cittadinanza e gli cambia nome. Con quei soldi ci finanzierà una “misurata” tanto per far credere ai bocconi di aver rispettato almeno una promessa elettorale. E il cambio di nome – aggiunge – serve a far credere ad altri bocconi (quelli convinti che i problemi italiani fossero legati al Rdc) di aver abolito il ... Leggi su open.online (Di martedì 7 marzo 2023) La riforma del governo Meloni che manda in pensione ildi, per sostituirlo con la Misura di inclusione attiva (Mia), non piace all’ex parlamentare del M5s Alessandro Di, che sui social boccia senza appello quella che definisce di fatto una presa in giro. La Mia secondo Diserve al «governo degli ex-sovranisti per fare cassa e rimediare 3 miliardi di euro, taglia di un terzo ildie gli cambia. Con quei soldi ci finanzierà una “misurata” tanto per far credere ai bocconi di aver rispettato almeno una promessa elettorale. E il cambio di– aggiunge – serve a far credere ad altri bocconi (quelli convinti che i problemi italiani fossero legati al Rdc) di aver abolito il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HuffPostItalia : Grillo e Di Battista contro la riforma del reddito di cittadinanza: 'Si fa cassa sui poveri' - GioielloEgidio : RT @LFrankllin: @DeShindig I russi ne inventano tante per giustificare l'aggressione all'Ucraina. Dalla Nato alla lotta contro i gay. Ma a… - paglialunga00 : RT @LFrankllin: @DeShindig I russi ne inventano tante per giustificare l'aggressione all'Ucraina. Dalla Nato alla lotta contro i gay. Ma a… - rosati22 : RT @LFrankllin: @DeShindig I russi ne inventano tante per giustificare l'aggressione all'Ucraina. Dalla Nato alla lotta contro i gay. Ma a… - LFrankllin : @DeShindig I russi ne inventano tante per giustificare l'aggressione all'Ucraina. Dalla Nato alla lotta contro i ga… -