Devastante incendio in appartamento a Roma: 49enne in codice rosso (Di martedì 7 marzo 2023) Un Devastante incendio ha distrutto, questa mattina poco prima dell'alba, un appartamento a Roma, in Largo Emilio Quadrelli al civico 5, in zona Corviale. Le fiamme sono divampate intorno alle ore 4:36, partite presumibilmente da una delle camere da letto dell'abitazione. In poco tempo si sono propagate nell'intero appartamento di circa 60 metri quadri, posto al al sesto piano di una palazzina di nove. I soccorsi Sul posto, allarmati dai vicini, sono accorsi i vigili del fuoco con due squadre VVF, due autobotti, un'autoscala, il Carro Teli e il TA/6. I vigili del fuoco, durante le operazioni di soccorso, hanno estratto dalla camera da letto un uomo, in stato di semi incoscienza, affidandolo ai sanitari del 118. L'uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso per ...

