(Di martedì 7 marzo 2023) Il coraggio di vedere, sentire e parlare. Di non rimanere più in silenzio ma di cacciare fuori la propria voce ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MondoRaroBlog : Denny Mendez torna sul palco nei panni di Rina nello spettacolo Cose di ogni giorno di David Norisco, per la regia… - Gemelli_Amber : Pole Position puntata 1072 :: edizione serale'' Pole Position'' Business24 Pole Position, la fascia news di… - giovannizambito : Teatro, Denny Mendez in tournée da marzo a maggio con lo spettacolo 'Cose di ogni giorno' - agenziaimpress : Cose di ogni giorno. #DennyMendez sul palco del Cinema Teatro Verdi di #SanVincenzo - CorriereQ : Denny Mendez torna a teatro nei panni di Rina in “Cose di ogni giorno” -

Il coraggio di vedere, sentire e parlare. Di non rimanere più in silenzio ma di cacciare fuori la propria voce ...... come succede già da un paio d'anni, è stata presentata da una Miss Italia degli anni scorsi; dopoe Susanna Huckstep è stata la volta di Gloria Zanin Miss Italia 1992 . Al suo fianco ...... come succede già da un paio d'anni, è stata presentata da una Miss Italia degli anni scorsi; dopoe Susanna Huckstep è stata la volta di Gloria Zanin Miss Italia 1992. Al suo fianco la ...

Denny Mendez: l'ex Miss Italia si batte per l'indipendenza femminile - Luce Luce

Denny Mendez torna sul palco nei panni di Rina nello spettacolo Cose di ogni giorno di David Norisco, per la regia di Francesco Branchetti (anche attore protago ...Va in scena per la prima volta in Italia al Teatro Bonci di Cesena dal 22 al 26 marzo con la regia del direttore di ERT Valter Malosti lo spettacolo “Lazarus”. Considerato «il regalo d’addio di David ...