Denis ricorda l'Atalanta: «A Bergamo ho lasciato il cuore. Su Hojlund…» (Di martedì 7 marzo 2023) Le parole dell'ex centravanti dell'Atalanta German Gustavo "El Tanque" Denis tra ricordi nerazzurri e opinioni su Rasmus Hojlund Presente al Charity Dinner di Fondazione Pupi, ha rilasciato qualche dichiarazione l'ex centravanti dell'Atalanta German Gustavo Denis: doppio ex della prossima partita nerazzurra, non senza rilasciare qualche parola d'affetto sulla piazza orobica. LE PAROLE – «l'Atalanta è una squadra che da fastidio a tutti, e il Napoli deve fare molta attenzione. Sono molto legato a Bergamo dove ho passato anni meravigliosi. Hojlund? Stiamo parlando di un ragazzo di vent'anni, ha tantissimo margine di miglioramento. Lo stanno cercando da ogni parte del mondo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

