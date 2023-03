Del Grosso: ''Adesso Meret è un portiere pronto anche per qualche squadra europea'' (Di martedì 7 marzo 2023) A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Cristiano Del Grosso, ex calciatore. Queste le sue parole: “Sto allenando l’under 17 qui a Palermo, è un percorso interessante per la mia crescita. Quando giocai contro il Napoli in Serie C? Ricordo la partita a Napoli, se non -afferma Del Grosso - sbaglio c’era uno tra Ventura e Reja in panchina. -afferma C’erano 45.000 persone al San Paolo. Perdemmo 3-0. Il Napoli di oggi? Credo che ormai abbia vinto lo scudetto, ma è meglio non parlare troppo presto. anche se i numeri parlano chiaro, il percorso è stato devastante e lo è ancora. Una squadra da primato assoluto, ha stravinto il girone di Champions League ed è una squadra che impressiona per come domina. -prosegue Del Grosso - Sono ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 7 marzo 2023) A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Cristiano Del, ex calciatore. Queste le sue parole: “Sto allenando l’under 17 qui a Palermo, è un percorso interessante per la mia crescita. Quando giocai contro il Napoli in Serie C? Ricordo la partita a Napoli, se non -afferma Del- sbaglio c’era uno tra Ventura e Reja in panchina. -afferma C’erano 45.000 persone al San Paolo. Perdemmo 3-0. Il Napoli di oggi? Credo che ormai abbia vinto lo scudetto, ma è meglio non parlare troppo presto.se i numeri parlano chiaro, il percorso è stato devastante e lo è ancora. Unada primato assoluto, ha stravinto il girone di Champions League ed è unache impressiona per come domina. -prosegue Del- Sono ...

