De Sciglio dov’era durante Roma-Juve | il retroscena svelato due giorni dopo

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 7 marzo 2023) Mattia Denon ha potuto presenziare alla sfida trantus causa infortunio e qualcuno gli consiglia un viaggio ristoratore. Dispiace sempre quando un giocatore subisce un infortunio, soprattutto quando si è sempre stati ligi al proprio dovere, cercando in qualche modo anche di andare oltre rispetto ai limiti tecnici che si possono sempre limitare con la grinta e la voglia in campo. Mattia Delo sa bene e per questo motivo l’ex difensore del Milan era diventato un uomo importante nelle ultime settimane per lantus, con alcune prestazioni di primo livello, ma contro laha dovuto guardare la partita da casa. LaPresseSi è parlato di un affaticamento e non si sanno ancora i tempi di recupero del ragazzo che purtroppo dovrà però rimanere fermo ai box per un ...