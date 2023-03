De Maggio: “Alla festa scudetto vorrei anche Higuain” La reazione dei tifosi (Di martedì 7 marzo 2023) Walter De Maggio ha scatenato i tifosi del Napoli, parlando della festa scudetto ha detto: “Inviterei anche Higuain!” Walter De Maggio, giornalista sportivo, ha recentemente rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss nella quale ha parlato dell’eventuale festa scudetto del Napoli e di chi vorrebbe invitare per celebrare l’importante traguardo. In particolare, De Maggio ha espresso il desiderio di vedere Alla festa tutti gli ex giocatori che hanno contribuito Alla rinascita del club azzurro dopo il fallimento. Ha quindi aggiunto che, se fosse stato il presidente del Napoli, avrebbe chiamato tutti i protagonisti della gestione societaria, compreso Gonzalo ... Leggi su napolipiu (Di martedì 7 marzo 2023) Walter Deha scatenato idel Napoli, parlando dellaha detto: “Inviterei!” Walter De, giornalista sportivo, ha recentemente rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss nella quale ha parlato dell’eventualedel Napoli e di chi vorrebbe invitare per celebrare l’importante traguardo. In particolare, Deha espresso il desiderio di vederetutti gli ex giocatori che hanno contribuitorinascita del club azzurro dopo il fallimento. Ha quindi aggiunto che, se fosse stato il presidente del Napoli, avrebbe chiamato tutti i protagonisti della gestione societaria, compreso Gonzalo ...

