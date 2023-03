De Luca e il Covid: «Ci siamo salvati con il lanciafiamme» (Di martedì 7 marzo 2023) «È in atto un'indagine che riguarda la gestione del Covid in Lombardia. A riguardo non dico nulla su iniziative giudiziarie, ma la nostra gestione è stata eccellente,... Leggi su ilmattino (Di martedì 7 marzo 2023) «È in atto un'indagine che riguarda la gestione delin Lombardia. A riguardo non dico nulla su iniziative giudiziarie, ma la nostra gestione è stata eccellente,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HuffPostItalia : Luca Zaia: Sul Covid non si può giudicare col senno di poi: è sbagliato' - PoliticaNewsNow : Covid, V. De Luca: 'Con il 'lanciafiamme' ci siamo salvati' - TV7Benevento : Covid. De Luca: 'In Campania istituite zone rosse senza aspettare nessuno' - - VesuvioLive : Inchiesta Covid in Lombardia, De Luca: “In Campania ci siamo salvati con il lanciafiamme” - bluemyminnd : sarebbe bello guardare la diretta ogni tanto e sapere che Alberto e Luca hanno legato da quando hanno entrambi avut… -