De Laurentiis: “Lo scudetto può far impazzire la città” (Di martedì 7 marzo 2023) Napoli, De Laurentiis: “Lo scudetto può far impazzire la città, alla festa potrebbero partecipare in tre milioni” Napoli, , queste le parole del presidente azzurro dette a Roma durante la conferenza stampa del premio sportivo assegnato dalla Stampa Estera in Italia a Viktor Osimhen, che era al fianco a De Laurentiis. Come riporta sky sport, il presidente ha dichiarato durante la conferenza: “Dopo essere sprofondati nel fallimento essere rinati e aver sempre approfittato di questa crescita costante in questi ultimi 18 anni, il coronamento di uno scudetto potrebbe far impazzire la città che già sta impazzendo e si sta organizzando. Potrebbero essere 2 o 3 milioni di partecipanti alla festa per lo scudetto. Tanta roba”. Se ti va ... Leggi su puntomagazine (Di martedì 7 marzo 2023) Napoli, De: “Lopuò farla, alla festa potrebbero partecipare in tre milioni” Napoli, , queste le parole del presidente azzurro dette a Roma durante la conferenza stampa del premio sportivo assegnato dalla Stampa Estera in Italia a Viktor Osimhen, che era al fianco a De. Come riporta sky sport, il presidente ha dichiarato durante la conferenza: “Dopo essere sprofondati nel fallimento essere rinati e aver sempre approfittato di questa crescita costante in questi ultimi 18 anni, il coronamento di unopotrebbe farlache già sta impazzendo e si sta organizzando. Potrebbero essere 2 o 3 milioni di partecipanti alla festa per lo. Tanta roba”. Se ti va ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Napoli, #DeLaurentiis non si nasconde: '3 milioni di persone parteciperanno alla nostra festa scudetto. In città i… - puntomagazine : #Napoli, #DeLaurentiis: “Lo #scudetto può far impazzire la città, alla festa potrebbero partecipare in tre milioni”… - CiroGaipa1 : Ricordo striscioni come “3 pacchetti 10 euro” per contestare l’acquisto di Kim Lo scetticismo estivo per una campag… - BettinaPiccardo : qualcuno dovrebbe dire a quel pagliaccio di de laurentiis che prima di sognare la doppietta scudetto coppa campioni… - gizzo97 : RT @sportface2016: #Napoli, #DeLaurentiis non si nasconde: '3 milioni di persone parteciperanno alla nostra festa scudetto. In città i tifo… -