De Filippi-Costanzo | il video che emoziona i social | GUARDA

(Di martedì 7 marzo 2023) Uno spezzone del passato che torna suicon tutta la sua forza emotiva. È la dichiarazione di amore e gratitudine che Maria Detributava al marito Maurizionel corso di una puntata serata di Amici 11. "Tu sei l'ospite che più mi dà agitazione in assoluto. Volevo dire pubblicamente che io amo moltissimo questo piccolo grande uomo e che se sono qua è grazie a te e poi voglio dire pubblicamente che non so se quello che faccio lo faccio bene o male, dipende dai punti di vista, però qualsiasi cosa io abbia fatto in tv l'ho fattando te", affermata la conduttrice davanti ae tra gli applausi del pubblico. Il grande giornalista e uomo di tv, scomparso il 24 febbraio scorso, si rivolgeva allora ai musicisti del programma condotto dalla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Camera ardente Costanzo, c'è chi chiede un selfie a Maria De Filippi mentre è alla camera ardente - fanpage : Maria De Filippi è arrivata nella Sala della Promoteca con il figlio adottivo Gabriele Costanzo: sono seduti al fia… - localteamtv : Costanzo, l'arrivo di Maria De Filippi alla camera ardente: l'abbraccio con uno dei figli e con Fiorello… - tempoweb : #DeFilippi e #Costanzo, il video che emoziona i social | GUARDA #7marzo #iltempoquotidiano - CinSard : @LucianoCannito Sono pienamente d'accordo io A MO MARIA DE FILIPPI E AMAVO TUTTE LE TRASMISSIONI DI MAURIZIO COSTAN… -

Rita De Crescenzo si presenta sotto casa di Maria Deper farle le condoglianze dopo la morte di Maurizio. La tiktoke, come spiegato in un video social, ha parlato con il portiere, portando con s+ zucchero e caffè. 'Sono alle spalle ...La conduttrice Maria Deè tornata alla guida del programma a pieno regime dopo l'addio al suo amato Maurizio. Cosa succederà durante l'episodio in questione, che partirà come sempre ......Sperti consola l'altra 'Uomini e Donne' torna in onda e riparte da un messaggio di ringraziamento di Maria Deper il pubblico per l'affetto dimostrato dopo la morte di Maurizio. La ...

Maurizio Costanzo, a chi andrà l'eredità Maria De Filippi ora è sorpresa e addolorata; cos'è successo iLMeteo.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Marta Flavi fa una rivelazione scioccante su Maurizio Costanzo. La conduttrice parla di un incontro segreto avvenuto dieci anni fa. Marta Flavi, la conduttrice ed ex moglie di Maurizio Costanzo a dist ...