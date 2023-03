"Davvero non sanno nulla?": Denise Pipitone, il dubbio atroce di Gianluigi Nuzzi (Di martedì 7 marzo 2023) Denise Pipitone «è nel cuore di tutti gli italiani, vogliamo sapere cosa è successo». Gianluigi Nuzzi, conduttore di Quarto Grado, fa visita al collega Giuseppe Brindisi a Zona Bianca, su Rete 4, e riaccende i riflettori sul giallo di Mazara del Vallo. Poche ore prima, l'ennesima doccia gelata: la 20enne rom bosniaca che vive a Roma, sottoposta a un test del Dna a sorpresa nei giorni scorsi, non è la bimba rapita a Mazara del Vallo nel 2004, all'età di 4 anni. «Erano stati i carabinieri di Talenti a fare la segnalazione alla procura di Marsala, che bene ha fatto ad approfondire ogni pista, a difesa di chi vuole bene alla bambina e alla verità». «Anche l'arresto di Matteo Messina Denaro ci porta a non sottovalutare un fatto», prosegue il giornalista investigativo introducendo un tema per certi versi sconvolgente. «Con ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023)«è nel cuore di tutti gli italiani, vogliamo sapere cosa è successo»., conduttore di Quarto Grado, fa visita al collega Giuseppe Brindisi a Zona Bianca, su Rete 4, e riaccende i riflettori sul giallo di Mazara del Vallo. Poche ore prima, l'ennesima doccia gelata: la 20enne rom bosniaca che vive a Roma, sottoposta a un test del Dna a sorpresa nei giorni scorsi, non è la bimba rapita a Mazara del Vallo nel 2004, all'età di 4 anni. «Erano stati i carabinieri di Talenti a fare la segnalazione alla procura di Marsala, che bene ha fatto ad approfondire ogni pista, a difesa di chi vuole bene alla bambina e alla verità». «Anche l'arresto di Matteo Messina Denaro ci porta a non sottovalutare un fatto», prosegue il giornalista investigativo introducendo un tema per certi versi sconvolgente. «Con ...

