Davide Donadei credeva di essere il preferito al GF Vip | il web lo deride VIDEO

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GFVIPZ : Davide Donadei si incazza perchè qualcuno dice INFAME (nel significato romanesco) ... mentre per lui è una gran bru… - Tag24news : Al termine della puntata di ieri del Gf vip si è aperto ufficialmente il televoto con la consueta domanda: chi vuoi… - Luv2082000 : RT @Luciauri31: Davide che dice ad Antonella “Guarda che Nikita te le ha dette in faccia quelle cose” Ti amo Donadei ???????????????? #gfvip #nikit… - tvpertutti : GF Vip, stoccata di Chiara Geme a Davide Donadei. Poi la confessione su UeD - ADelleNotizie : Anticipazioni GF 9 Marzo: Davide Donadei eliminato -

, però, le ha fatto notare che Nikita gliel'avesse detta in faccia, dunque perché rimanerci male solo in puntata Comunque nessun dramma, non hanno litigato. Nikita ha parlato con ...Oriana Marzoli è la prima finalista di questa edizione del Grande Fratello Vip . A commentare l' esito del televoto ci ha pensatoche, parlando con Edoardo Donnamaria dopo la diretta, ha rivelato di sentirsi parte dei concorrenti più forti e votati dal pubblico di Canale 5. La confessione diNel ...... queste le altre percentuali: 26,5% per Edoardo Tavassi, 24,2% per Antonella Fiordelisi, 17,7% per Nikita Pelizon, 1,2% per Micol Incorvaia, 1,1% per Andrea Maestrelli e 1% per. Non ...

Grande Fratello Vip, Davide Donadei confessa: "Pensavo di essere uno dei più forti" ComingSoon.it

Smacco morale in piena regola per Davide Donadei: dopo la puntata del GF Vip arriva lo scherno dei social network. L’ultimo prime time del reality di Canale 5 ha riservato una svolta significativa per ...Nella casa del Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria è apparso stupito della sicurezza con la quale Davide Donadei è rientrato velocemente in casa dopo la proclamazione del ...