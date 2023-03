Davide Donadei assaggia la torta di Orietta Berti | la reazione è epica

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 7 marzo 2023)ha deciso di far recapitare ad Alberto De Pisis unamolto speciale, una crostata preparata esclusivamente da lei. Un gesto che l’opinionista del Grande Fratello Vip 7 ha voluto fare per il concorrente dopo un siparietto divertente per un altro dolce che era stato cucinato all’interno della casa.ha poi invitato Alberto ha condividere la sua crostata con gli altri inquilini della casa. Gli altri vipponi avranno apprezzato la preparazione della? I vipponi mangiano ladi: ladiDopo la puntata in diretta con Alfonso Signorini, i vipponi hanno avuto modo di rilassarsi, confrontarsi ma anche di mangiare. E a proposito di ...