David Rossi | rivelazione choc | Scientificamente provato | fu picchiato

(Di martedì 7 marzo 2023) La morte diresta avvolta nel mistero. Il tragico episodio avvenne a Siena il 6 marzo 2013 e ieri il manager di Mps è stato ricordato in piazza a Siena in occasione del decennale della sua scomparsa. Venne trovato senza vita sulla strada su cui si affacciava il suo ufficio presso Rocca Salimbeni e dopo varie inchieste aperte la verità su quello che accadde davvero quella sera ancora non si conosce. "Nell'inchiesta sulla morte dinon si è voluto vedere l'evidenza. Non è stata cercata la verità nelle prime ore, nei primi giorni, nei primi mesi, nei primi anni" . Così ha risposto Carolina Orlandi, la figlia del manager di Mps precipitato dalla finestra del suo ufficio, in occasione della manifestazione organizzata in suo ricordo, in piazza Salimbeni, davanti alla sede della banca senese.