Daste | domenica 12 marzo torna la «Fiera del vinile»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... webecodibergamo : L’appuntamento è dalle 10 alle 19, migliaia di dischi e cd da scambiare e collezionare con i migliori espositori n… -

...mezzanotte di8 gennaio; l'esito della selezione verrà invece comunicato a tutti i partecipanti entro il 10 febbraio. Maggiori informazioni sono disponibili sui siti web di Carme ePer gli amanti della musica,c'è "La centrale dei dischi" a, dalle 10 alle 19: vinili, cd e audiocassette da oltre 40 espositori. Per chi vuole aiutare concretamente gli animali in ...Esempio luminoso, in questo senso, è "La centrale dei dischi", che11 dicembre torna dalle 10 alle 19 alper la sua terza edizione. Un'edizione natalizia, perfetta per i regali sotto l'...

Curiosità e notizie domenica 5 marzo 2023 a Bergamo Socialbg

Bergamo. L’appuntamento è dalle 10 alle 19, migliaia di dischi e cd da scambiare e collezionare con i migliori espositori nazionali. Ospiti Teo Mangione e Luciano Berry. Daste, quella che un tempo fu ...La manifestazione era in programma oggi pomeriggio alle 14, annullato a causa del maltempo dall'amministrazione comunale ...