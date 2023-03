“Danno d'immagine”. FdI vuole l'Italia parte civile nel processo Qatargate (Di martedì 7 marzo 2023) Lo Stato Italiano si costituisca parte civile nel procedimento penale ribattezzato Qatargate. È questa, in sintesi, la richiesta della mozione presentata ieri in Aula a Montecitorio con primo firmatario Tommaso Foti, capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia. Nella mozione si propone al Governo Italiano di «sostenere ogni iniziativa utile al contrasto della corruzione» nelle competenti sedi europee, di costituirsi parte civile nel processo per «la salvaguardia e tutela dell'immagine dell'Italia nel contesto internazionale», oltre ad aggiornare il Parlamento in merito agli sviluppi della vicenda. Ma cos'è lo scandalo Qatargate? Tutto è iniziato il 9 dicembre 2022 quando la ... Leggi su iltempo (Di martedì 7 marzo 2023) Lo Statono si costituiscanel procedimento penale ribattezzato. È questa, in sintesi, la richiesta della mozione presentata ieri in Aula a Montecitorio con primo firmatario Tommaso Foti, capogruppo alla Camera di Fratelli d'. Nella mozione si propone al Governono di «sostenere ogni iniziativa utile al contrasto della corruzione» nelle competenti sedi europee, di costituirsinelper «la salvaguardia e tutela dell'dell'nel contesto internazionale», oltre ad aggiornare il Parlamento in merito agli sviluppi della vicenda. Ma cos'è lo scandalo? Tutto è iniziato il 9 dicembre 2022 quando la ...

