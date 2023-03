Daniele Scardina: come sta il pugile? (Di martedì 7 marzo 2023) Lotta ancora tra la vita e la morte il pugile Daniela Scardina lotta ancora tra la vita e la morte. Il pugile, che una settimana fa si è sentito male dopo un allenamento, è ricoverato in coma alla clinica Humanitas di Rozzano (Milano). Nelle ultime ora hanno parlato alcuni amici. Prima Alessandro Cherchi il manager di Scardina: “Ora dobbiamo entrare nella fase della pazienza. Daniele reagisce agli impulsi, ha mosso la lingua e il braccio. Le sue condizioni sono stazionarie ma sono migliorate ogni giorno da quando è entrato in ospedale”. A Corriere della Sera ha spiegato: “Oggi ha fatto una risonanza che ha dato risultato positivo. Adesso bisogna aspettare che migliori per poi risvegliarlo definitivamente”. Scardina, conosciuto anche come King Toretto è stato operato al ... Leggi su 361magazine (Di martedì 7 marzo 2023) Lotta ancora tra la vita e la morte ilDanielalotta ancora tra la vita e la morte. Il, che una settimana fa si è sentito male dopo un allenamento, è ricoverato in coma alla clinica Humanitas di Rozzano (Milano). Nelle ultime ora hanno parlato alcuni amici. Prima Alessandro Cherchi il manager di: “Ora dobbiamo entrare nella fase della pazienza.reagisce agli impulsi, ha mosso la lingua e il braccio. Le sue condizioni sono stazionarie ma sono migliorate ogni giorno da quando è entrato in ospedale”. A Corriere della Sera ha spiegato: “Oggi ha fatto una risonanza che ha dato risultato positivo. Adesso bisogna aspettare che migliori per poi risvegliarlo definitivamente”., conosciuto ancheKing Toretto è stato operato al ...

