Daniele non vuole dormire con Oriana: “Ti concedo una notte al compleanno, basta che…” (Di martedì 7 marzo 2023) Tra una litigata e l’altra in questi giorni Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono riavvicinati. I due ieri notte si sono appartati e lei gli ha chiesto di dormire insieme, la reazione del veneto però è stata inaspettata. Il gieffino si è rifiutato di condividere il letto con l’amica speciale e le ha promesso che potranno dormire insieme solo al compleanno di lei, ma a un patto… “Quando torno a dormire con te? No! Quando abbiamo dormito insieme, una volta? Massimo due. Tre? No, tre non è vero, due mi ricordo, ma non c’è stata una terza. A San Valentino? Non abbiamo dormito insieme quella sere. No aspetta, forse, ok tre. La prossima volta dormiremo insieme al tuo compleanno tanto saremo qui insieme è il 13 marzo, è tra pochissimo. ... Leggi su biccy (Di martedì 7 marzo 2023) Tra una litigata e l’altra in questi giorniMarzoli eDal Moro si sono riavvicinati. I due ierisi sono appartati e lei gli ha chiesto diinsieme, la reazione del veneto però è stata inaspettata. Il gieffino si è rifiutato di condividere il letto con l’amica speciale e le ha promesso che potrannoinsieme solo aldi lei, ma a un patto… “Quando torno acon te? No! Quando abbiamo dormito insieme, una volta? Massimo due. Tre? No, tre non è vero, due mi ricordo, ma non c’è stata una terza. A San Valentino? Non abbiamo dormito insieme quella sere. No aspetta, forse, ok tre. La prossima voltamo insieme al tuotanto saremo qui insieme è il 13 marzo, è tra pochissimo. ...

