Daniele Dal Moro brutto gesto contro Oriana al GF Vip | lei scoppia in lacrime

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 7 marzo 2023) Durante la messa in onda della puntata di ieri del Grande Fratello Vip,Marzoli eDalsono stati chiamati in confessionale per parlare del loro rapporto. I due si erano allontanati nei giorni scorsi, tuttavia, da quanto emerso ieri sera, sembrava proprio che tra loro ci fossero dei segnali di miglioramento. Questo, almeno, è ciò di cui era convinta la Marzoli. Le sue aspettative, però, sono state totalmente disilluse subito dopo la diretta. Considerando i passi in avanti che sembravano essere stati fatti, ieri seraha chiesto adi dormire insieme. Lui, però, è stato piuttosto categorico e le ha risposto con un secco «no». La ragazza ha provato a non dare peso alla cosa, ma questa mattina la situazione è degenerata in quanto Dalha compiuto ...