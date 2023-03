(Di martedì 7 marzo 2023) Il percorso diall’interno della casa del Grande Fratello Vip 7 non è durato troppo. La ex concorrente però è tornata a commentare i concorrenti ed è intervenuta in difesa di Antonella Fiordelisi, scagliandosi inveceEdoardo. Sul vippone ha avuto davvero parecchio da dire. Scopriamo cosa ha detto lasi scagliaEdoardoha definitocome una persona veramente. Perché? Perché il Tavassonefin troppoall’interno della casa più spiata d’Italia. Così da rendere il suo stesso modo dire, molto palese. Secondo la modella marocchina, l’obiettivo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FiollaBaron : RT @tuttopuntotv: Dana Saber contro Tavassi: “Terribile, gioca sporco, vuole dividere i Donnalisi” #gfvip #gfvip7 #incorvassi #donnalisi ht… - tuttopuntotv : Dana Saber contro Tavassi: “Terribile, gioca sporco, vuole dividere i Donnalisi” #gfvip #gfvip7 #incorvassi… - MCalcioNews : Gf Vip 7, Dana Saber si scaglia duramente contro Edoardo Tavassi: “E’ una persona davvero terribile perché…” - IsaeChia : #GfVip 7, Dana Saber si scaglia duramente contro Edoardo Tavassi: “E’ una persona davvero terribile perché…” Secon… - infoitcultura : Dana Saber shock: “Alcuni vipponi hanno il cellulare” -

Pesanti accuse sono arrivate al reality condotto da Alfonso Signorini, dall'ex vippona. La modella, nata in Marocco ma cresciuta in Italia, è rimasta nel loft di Cinecittà solo per poche settimane e nel corso di una diretta sul suo profilo Instagram ha fatto delle ...è rimasta nella casa del Grande Fratello Vip poco meno di un mese, ma è riuscita a litigare con tutti, pure con Milena Miconi. Fra offese random e accuse generiche, la modella marocchina ...Cellulari nella casa del Grande Fratello Vip È l'accusa lanciata nelle scorse ore da, ex concorrente del reality , in una diretta Instagram con i suoi follower. Durante la chiacchierata ...

Dana Saber: "Quattro vipponi avevano il cellulare in casa, ecci chi" Biccy

Una clamorosa indiscrezione e rivelazione è arrivata in queste ore sulla attuale edizione del Grande fratello vip. Ex concorrente sostiene che in casa ci sia un telefono. Non si placano le polemiche s ...Continunano le polemiche legate al Grande Fratello Vip. Dopo la sfuriata di Berlusconi per il livello di trash e maleducazione raggiunto che potrebbe portare anche alla squalifica di ...