Damian Oliver lascia il calcio per darsi al porno | ma poi se ne pente

(Di martedì 7 marzo 2023) E’ un ex calciatore di Premier League e ha deciso dire ilperal, adessosi è pentito della sua scelta, probabilmente troppo frettolosa. “Quando giocavo per il Crystal Palace, se fossi rimasto con loro avrei potuto guadagnare molto di più giocando a“, ha recentemente dichiaratoal podcast “Anything Goes” di James English. “Anche lui combatteva, era un combattente esperto. Forse sarebbe potuto andare da qualche parte. Ero bravo in entrambe le cose, ma essendo unastar, ho pensato che sarebbe stato altrettanto bello“, ha aggiunto. “Sapevano che andavo a letto con le ragazze. Facevo il calciatore e mi dicevano che era meglio che mi pagassero per quello” , ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioWeb : #DamianOliver si dà al porno ma poi se ne pente Il racconto dell'ex calciatore di #PremierLeague - Sport_Fair : #DamianOliver si pente di aver lasciato il calcio per diventare un attore porno Il racconto dell'ex calciatore del… -

... Lauren Ligovich 'Empire of Light' Searchlight Pictures Supervising Sound Editors:Tarney ... Noel Vought 'The Lord of the Rings: The Rings of Power Udûn' Amazon Supervising Sound Editors:...... Sophie Hyde, Debbie Gray, Adrian Politowski, Katy Brand Living ,Hermanus, Elizabeth ... Eric Fellner, Jon Finn, Luke Kelly, Dennis Kelly See How They Run , Tom George, Gina Carter,Jones,...Trovano spazio nella filmografia di George Robertson "JFK - Un caso ancora parte" diStone, il thriller psicologico "Deceived" diHarris, la commedia natalizia "Holiday Affair" di Alan ...

Ex calciatore del Crystal Palace passato al porno: “Avrei guadagnato di più se fossi…” Golssip

Damian Oliver si dà al porno ma poi si pente di aver lasciato il calcio: il racconto dell'ex giocatore di Premier League ...Ex giocatore della Premier League si pente di aver lasciato il calcio per intraprendere una nuova carriera da attore porno: il raccoto di Damian Oliver ...