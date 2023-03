Damian Oliver | il calciatore passato al porno ora si pente | “Sudavo e scivolavo | non è così facile”

(Di martedì 7 marzo 2023) L’exdel Crystal Palace,, aveva abbandonato la carriera calcistica per giocare su un altro “campo” : aveva deciso infatti di tentare la fortuna come attore e regista nell’industriagrafica. Una decisione che però a quanto pare si è rivelata piena di rimpianti: lo sportivo ha infatti commentato la sua scelta nel podcast Anything Goes di James English, dichiarandosi pentito del suo cambio di rotta, spiegando che se fosse rimasto nella sua squadra, continuando a giocare a calcio, avrebbe potuto guadagnare molto di più. L’idea di cimentarsi nel mondo delsarebbe nata dalla sua “carriera” di tombeur de fame che avrebbe attirato all’epoca su di lui – stando alle sue dichiarazioni – diversi commenti ed esortazioni degli amici: “Faresti meglio a essere pagato per questo”. Ma ...

