Dalle crisi alla food security Il forum spaziale di Panama

(Di martedì 7 marzo 2023) È stataCity, e più precisamente la sede del Parlamento latino-americano e caraibico (Parlatino), a ospitare la quinta edizione dell’International spaceat ministerial level, evento regionale organizzato dall’Agenziaitaliana (Asi) su mandato dello International astronautical federation (Iaf) in collaborazione con l’Università Tecnologica di. Con il sottotitolo di “Central America and Caribbean chapter”, l’iniziativa, lanciata nel 2016, si concentra sull’aumentare le conoscenze spaziali e promuovere lo sviluppo di capacità nel settore, cercando di migliorare al tempo stesso le opportunità per la regione e affrontare al meglio le sfide a livello locale. Ilè rivolto ai ministri, alle autorità responsabili delle attività spaziali, così come ai vertici delle agenzie e ai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TCommodity : Su @Presa_Diretta una serie di servizi sul rischio de-industrializzazione a causa degli alti prezzi del gas. Si par… - ermarluck : @MinutemanItaly Gli statunitensi in crisi a mio avviso saranno perfino più pericolosi di quanto lo sono ora. La dot… - carlogubi : 'Abbiamo ragione da vent'anni. La contestazione al G8 del 2001 nelle lotte sociali del 2021'. Un libro per capire l… - ninniblog95 : RT @JuventusBuzz: ?? | La missione di #Allegri è salvare il soldato #Vlahovic. Il prolungarsi del periodo di crisi più l'eventuale esclus… - simoventurini1 : RT @CollotMarta: Ieri un'altra giornata che rimarca la durezza della gestione del fronte interno di questo paese martoriato dalla crisi e d… -

... impensierito, elegantissimo eppure malinconico : le guerre, la pandemia, laeconomica, la ... non a caso, la monumentale presentazione di Miuccia Prada di Miu Miu , si astraeprovocazioni ...... Paese che in questi ultimi anni sta affrontando grandieconomiche e sociali. Per ogni ... I bracciali sono disponibili in due misure per poter essere indossati siamamme che dai loro bambini,...... per ricordare quante (troppe) donne,più giovani, alle più anziane, ancora vivono in ... la recente pandemia, la guerra ritornata anche in Europa, le migrazioni e laclimatica aprono ...

Europa sempre in divenire, e dalle crisi può crescere l'integrazione Dire

L’astronauta incarna il nuovo approccio inclusivo del settore cosmico. Da prima donna e cittadina europea a camminare fuori dall’Iss e a diventarne ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...