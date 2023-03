Dalla cattedra universitaria all’ultramaratona: l’impresa della prof Unibg Daniela Andreini (Di martedì 7 marzo 2023) Bergamo. Dalla cattedra universitaria all’ultramaratona, o meglio, da zero a cinquanta, puntando i cento (chilometri). È una storia di tenacia, ulteriore testimonianza di come lo sport possa aprire porte a volte addirittura inimmaginabili, quella di Daniela Andreini, Prorettrice all’innovazione e transizione digitale dei processi e dei servizi dell’Università degli Studi di Bergamo, che la scorsa settimana ha vinto la gara femminile dei 50 km dell’Ultramaratona del Conero. Quattro ore e cinquanta minuti il tempo di tutto rispetto della professoressa (e campionessa), che ha corso con la maglia del CUS Bergamo trionfando nella categoria SF50. Un risultato davvero straordinario se si pensa che, fino a neanche due anni fa, Andreini non ... Leggi su bergamonews (Di martedì 7 marzo 2023) Bergamo., o meglio, da zero a cinquanta, puntando i cento (chilometri). È una storia di tenacia, ulteriore testimonianza di come lo sport possa aprire porte a volte addirittura inimmaginabili, quella di, Prorettrice all’innovazione e transizione digitale dei processi e dei servizi dell’Università degli Studi di Bergamo, che la scorsa settimana ha vinto la gara femminile dei 50 km dell’Ultramaratona del Conero. Quattro ore e cinquanta minuti il tempo di tutto rispettoessoressa (e campionessa), che ha corso con la maglia del CUS Bergamo trionfando nella categoria SF50. Un risultato davvero straordinario se si pensa che, fino a neanche due anni fa,non ...

