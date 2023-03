Da Milinkovic a Koopmeiners: Juve, i 5 nomi per il dopo Rabiot (Di martedì 7 marzo 2023) È molto probabile che Adrien Rabiot lasci la Juve a fine stagione. Il francese è stato sincero nel dire di voler giocare ancora la Champions (i bianconeri non ne hanno certezza, tra penalizzazione e ... Leggi su gazzetta (Di martedì 7 marzo 2023) È molto probabile che Adrienlasci laa fine stagione. Il francese è stato sincero nel dire di voler giocare ancora la Champions (i bianconeri non ne hanno certezza, tra penalizzazione e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Da Milinkovic a Koopmeiners: Juve, i 5 nomi per il dopo Rabiot: Da Milinkovic a Koopmeiners: Juve, i 5 nomi per il… - clarnicovale : @g_lascala Da milinkovic a koopmeiners per poi finire a hjulmand ?????? il fantastico mondo della gazzetta?????????? - IngridSherlynB1 : ???? La #Juventus cercherà un sostituto di #Paredes in #SerieA quest'estate: #Koopmeiners e Hjulmand tra i nomi.… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Juve, per il post Paredes si resta in Italia: Sergej più lontano, ecco chi c'è in pole - PressReview99 : Juve, per il post Paredes si resta in Italia: Sergej più lontano, ecco chi c'è in pole - La Gazzetta dello Sport… -