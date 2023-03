Da grillino della prima ora a fan di Elly Schlein, Massimo Bugani si iscrive al Pd: «Lei come l’onda che portò il M5s al 30%» (Di martedì 7 marzo 2023) Da quando Elly Schlein è alla guida del Partito Democratico in tanti parlando di un Pd che si avvicina alle posizioni del Movimento 5 Stelle. E pare proprio questo il motivo che ha spinto Massimo Bugani a passare dall’uno all’altro (con un anno ad Articolo 1 nel mezzo). L’ex grillino ha annunciato nei giorni scorsi che entrerà nel Pd «convinto dall’onda Schlein», il partito che per anni ha descritto come il male assoluto, l’acerrimo nemico. Ma l’8 settembre 2007 era tra quelli che in Piazza Maggiore hanno visto Beppe Grillo navigare sulla folla a bordo di un canotto, dando vita al M5S. Oggi, entra in un Partito Democratico certamente diverso rispetto a quello del 2007. E c’è chi vede, come Oliviero Romanini sul Corriere di Bologna, ... Leggi su open.online (Di martedì 7 marzo 2023) Da quandoè alla guida del Partito Democratico in tanti parlando di un Pd che si avvicina alle posizioni del Movimento 5 Stelle. E pare proprio questo il motivo che ha spintoa passare dall’uno all’altro (con un anno ad Articolo 1 nel mezzo). L’exha annunciato nei giorni scorsi che entrerà nel Pd «convinto dal», il partito che per anni ha descrittoil male assoluto, l’acerrimo nemico. Ma l’8 settembre 2007 era tra quelli che in Piazza Maggiore hanno visto Beppe Grillo navigare sulla folla a bordo di un canotto, dando vita al M5S. Oggi, entra in un Partito Democratico certamente diverso rispetto a quello del 2007. E c’è chi vede,Oliviero Romanini sul Corriere di Bologna, ...

