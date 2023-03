**Cybersicurezza: Mantovano, 'Baldoni? Riferisco domani al Copasir'** (Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "Riferisco domani al Copasir". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, risponde ai cronisti che gli chiedono delle dimissioni del direttore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza, Roberto Baldoni, rassegnate nella serata di ieri. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "al". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo, risponde ai cronisti che gli chiedono delle dimissioni del direttore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza, Roberto, rassegnate nella serata di ieri.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : **Cybersicurezza: Mantovano, 'Baldoni? Riferisco domani al Copasir'** - - RistagnoAnna : RT @formichenews: Ieri sera Roberto Baldoni si è dimesso dalla guida dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale che guidava fin dal momen… - GabrieleCarrer : RT @formichenews: Ieri sera Roberto Baldoni si è dimesso dalla guida dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale che guidava fin dal momen… - formichenews : Ieri sera Roberto Baldoni si è dimesso dalla guida dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale che guidava fin dal… -