Cyber criminali sempre più bravi

(Di martedì 7 marzo 2023) 84 minuti è il nuovo record da battere. Questo è il tempo medio in cui iinformatici riescono a spostarsi all’interno dei sistemi del loro obiettivo dopo essere riusciti a penetrarvi. Per dare una dimensione del problema, un’organizzazione impiega mediamente circa 140 ore per rendersi conto di essere vittima di un attacco. Basterebbe questo dato per fornire un’idea di quanto la situazione oltre lo schermo sia complicata, ma il Global Threat Report 2023 di CrowdStrike non è parco di cattive notizie. La seconda riguarda il sostanziale miglioramento delle competenze delle organizzazioni, dimostrato dal fatto che il 71 per cento degli attacchi non prevede nelle fasi iniziali l’uso di malware. Questo significa che i delinquenti sono diventati piùcon la tastiera e non hanno necessità di “armi automatiche”. Insomma, ...