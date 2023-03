Cutro | ritrovati i corpi di altre due vittime | sono quello di una bimba di 3 anni e quello di una donna

(Di martedì 7 marzo 2023) Il mare lungo le coste calabresi restituiscedue. È stato trovato poco fa, come apprende l’Adnkronos, il corpo di unatra i 3 e i 4, dispersa dal naufragio del 26 febbraio. Ilcino è stato rinvenuto dai soccorritori questa mattina nel mare di Steccato di, a poche distanza dal luogo dello schianto del caicco sulla secca. È stata la Guardia costiera – che prosegue le ricerche senza sosta – a ripescarlo. E non è l’unico aggiornamento del bollettino delledel naufragio che, pochi istanti fa, si è aggiornamento al rinvenimento della salma di una, ritrovato il corpo di unadi 3di una ...

Non è di facile gestione la situazione in Calabria: la denuncia sulle condizioni in cui vivono i sopravvissuti è un appello per fare di più dopo il naufragio di Cutro ...Un rapporto del progetto Mem.Med che sta operando in supporto dei familiari delle vittime e ai superstiti “ Erano così vicini! ”- prima di accasciarsi in preghiera, questo esclama R. che allo Steccat ...