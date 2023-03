(Di martedì 7 marzo 2023) Quasi un incidente diplomatico tradie la neo-segretaria Pd,: dietro la foto opportunity a “Che tempo che fa” c’è stato addirittura un clamoroso fraintendimento. Lo ha raccontato Ivano Michetti, storico componente del complesso musicale, a Un Giorno da Pecora. Alla trasmissione in onda su RaiRadio1, Michetti ha confessato di non sapere chi, che hato con loro nel dietro le quinte della trasmissione di Fabio Fazio. Il cantante romano l’ha addirittura confusa con un uomo. “Non so chi. Mi hanno chiesto di fare una foto e l’ho fatta, ma non lo conoscevo“, ha dichiarato candidamente il componente de Idisollecitato dai conduttori ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : La réunion di Anima mia con @ClaudioBaglioni , i Cugini di Campagna e @fabfazio ?? #CTCF - GPerenne : Ahahahhh grandissimi i cugini di campagna #Schlein - SecolodItalia1 : Cugini di campagna in posa con Elly Schlein con gaffe. “Non sapevamo chi fosse” (video) - dannyrose72 : @Pirichello Andare allo stadio con una maglia tarocca è da cugini di campagna. - RdtRadioStation : Questa settimana all’interno dello Spazio “Disco Promotion” troviamo Mark Donato col suo Remix tratto dal singolo “… -

" Ma chi è questa ". È quello che ha pensato Ivano Michetti, fondatore e chitarrista de Idi, quando gli hanno chiesto di posare per una foto insieme a Elly Schlein . La popolare band musicale e la Schlein sono stati ospiti dell'ultima puntata del programma di Fabio Fazio ,...Incontro a sorpresa durante la puntata del 5 marzo di Che Tempo che fa , l'ospite in esclusiva Claudio Baglioni ha incontrato IDi, a 26 anni dal programma Anima Mia. Il musicista nel corso della puntata della trasmissione di Rai 3 ha presentato il suo prossimo tour. Dopo il grande successo del tour dei record ...E ancora : Idi, che per la prima volta nella loro storia hanno partecipato al Festival di Sanremo con il brano intitolato Lettera 22 ; Frank Matano , Nino Frassica e Herbert ...

Schlein e I cugini di campagna insieme a «Che tempo che fa» Corriere della Sera

Il fondatore della band, Ivano Michetti, ha rivelato di non avere riconosciuto la nuova segretaria del Pd durante l'ospitata di domenica sera a Che tempo che fa ...Con “50 anni di Anima mia” lunedì, 6 marzo, “I cugini di campagna” si presentano al pubblico dell’Orfeo (in via Pitagora, a Taranto) sul cui palco lunedì, 6 marzo, saliranno per un concerto tutto da… ...