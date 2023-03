Crotone, polemica sul trattamento disumano dei superstiti. Il direttore del Cara: “Fatto il possibile in emergenza, collocazione provvisoria” (Di martedì 7 marzo 2023) I primi 12 superstiti del naufragio di Steccato di Cutro hanno lasciato il Cara di Isola Capo Rizzuto e sono stati trasferiti in alcuni Sprar della zona. Sono i migranti che hanno chiesto asilo in Italia, mentre gli altri 62 vogliono raggiungere i parenti all’estero e, in attesa, sono ancora nel Centro di accoglienza in provincia di Crotone dove, in queste ore, sta montando la polemica su come sono stati trattati. A innescare le critiche è un articolo di Repubblica che martedì riportava le dichiarazioni del deputato di Sinistra italiana Franco Mari e della docente universitaria di Palermo Alessandra Sciurba che domenica hanno visitato i due padiglioni del Cara dove sono stati collocati fino a ieri i migranti superstiti del naufragio. Se Mari si chiede “come sia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) I primi 12del naufragio di Steccato di Cutro hanno lasciato ildi Isola Capo Rizzuto e sono stati trasferiti in alcuni Sprar della zona. Sono i migranti che hanno chiesto asilo in Italia, mentre gli altri 62 vogliono raggiungere i parenti all’estero e, in attesa, sono ancora nel Centro di accoglienza in provincia didove, in queste ore, sta montando lasu come sono stati trattati. A innescare le critiche è un articolo di Repubblica che martedì riportava le dichiarazioni del deputato di Sinistra italiana Franco Mari e della docente universitaria di Palermo Alessandra Sciurba che domenica hanno visitato i due padiglioni deldove sono stati collocati fino a ieri i migrantidel naufragio. Se Mari si chiede “come sia ...

