Crotone, Piantedosi in Aula torna sulle sue dichiarazioni sui migranti: “Male intepretato”. Proteste dall’opposizione: “Smettila, basta” (Di martedì 7 marzo 2023) Proteste dai banchi dell’opposizione nell’Aula della Camera quando il ministro dell’interno Matteo Piantedosi, nel corso dell’informativa sui fatti di Cutro, è tornato sulle sue dichiarazioni rilasciate a poche ore dal naufragio, dicendo di essere stato “diversamente interpretato”. “Smettila, basta!“, gli hanno urlato i deputati di centrosinistra, cui il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha chiesto di far continuare il ministro. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023)dai banchi dell’opposizione nell’della Camera quando il ministro dell’interno Matteo, nel corso dell’informativa sui fatti di Cutro, ètosuerilasciate a poche ore dal naufragio, dicendo di essere stato “diversamente interpretato”. “!“, gli hanno urlato i deputati di centrosinistra, cui il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha chiesto di far continuare il ministro. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StefanoFeltri : Il ministro Piantedosi doveva dire una sola cosa: mi dispiace, faremo tutto il necessario per evitare altri morti.… - fattoquotidiano : Naufragio Crotone, Baldino (M5s) a Piantedosi: “Lei fa il parafulmine politico. Dov’è Salvini? Perché scappa come u… - robertosaviano : Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Matteo Piantedosi siete stati voi a fermare le Ong, a rendere il tratto di mare di… - RosarioCimino11 : RT @LucillaMasini: Lega: 'La sinistra chiede le manette perché ha perso le elezioni'. Eh no, vi dovete dimettere perché giocate con la vita… - castell32082033 : RT @nicoterranova: Se le vedette della guardia di finanza sono dovute rientrare a causa del mare agitato perchè non c'è stata alcuna segnal… -