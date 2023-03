Crotone, i superstiti mandati in albergo dopo la polemica sul trattamento disumano al Cara. Il direttore: “La collocazione era provvisoria” (Di martedì 7 marzo 2023) Verranno trasferiti in un hotel sulla costa di Crotone i sopravvissuti al naufragio avvenuto domenica 26 febbraio a Steccato di Cutro. Nella struttura sono già ospitati alcuni dei familiari. La decisione, secondo quanto riferito dall’Ansa, è stata presa direttamente dal Ministero degli interni. I primi 12 superstiti del naufragio di Steccato di Cutro avevano già lasciato il Cara di Isola Capo Rizzuto ed erano stati trasferiti in alcuni Sprar della zona. Si tratta dei migranti che hanno chiesto asilo in Italia, mentre gli altri 62 vogliono raggiungere i parenti all’estero e, in attesa, sono rimasti nel Centro di accoglienza in provincia di Crotone (prima nei padiglioni e poi nei moduli abitativi) dove, in queste ore, sta montando la polemica su come sono stati trattati. A innescare le critiche è stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) Verranno trasferiti in un hotel sulla costa dii sopravvissuti al naufragio avvenuto domenica 26 febbraio a Steccato di Cutro. Nella struttura sono già ospitati alcuni dei familiari. La decisione, secondo quanto riferito dall’Ansa, è stata presa direttamente dal Ministero degli interni. I primi 12del naufragio di Steccato di Cutro avevano già lasciato ildi Isola Capo Rizzuto ed erano stati trasferiti in alcuni Sprar della zona. Si tratta dei migranti che hanno chiesto asilo in Italia, mentre gli altri 62 vogliono raggiungere i parenti all’estero e, in attesa, sono rimasti nel Centro di accoglienza in provincia di(prima nei padiglioni e poi nei moduli abitativi) dove, in queste ore, sta montando lasu come sono stati trattati. A innescare le critiche è stato ...

