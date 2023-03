Crosetto arruola il soldato Riotta (Di martedì 7 marzo 2023) Dopo avere rimediato una magra figura con la sua lista dei “putiniani d’Italia” e dopo essere stato inserito – questo sì – nella lista dei “crosettiani d’Italia” Gianni Riotta sfida ogni proporzione del senso del ridicolo e con il bollino sulla fronte del ministro di Fratelli d’Italia verga su Repubblica – altro paradosso – un editoriale in cui spiega alla nuova segretaria del Partito democratico Elly Schlein come dovrebbe gestire il suo partito. Lo fa ovviamente alla Riotta, con il suo metodo che gli ha fatto guadagnare l’epiteto di the opposite of journalism da Glenn Greenwald, allora giornalista del The Guardian e poi fondatore del giornale The Intercept. C’è pure il giornalista Gianni Riotta nel think thank del ministro di FdI. La missione: portare la leader Pd sul fronte bellicista Che dice Riotta? Si augura che ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 7 marzo 2023) Dopo avere rimediato una magra figura con la sua lista dei “putiniani d’Italia” e dopo essere stato inserito – questo sì – nella lista dei “crosettiani d’Italia” Giannisfida ogni proporzione del senso del ridicolo e con il bollino sulla fronte del ministro di Fratelli d’Italia verga su Repubblica – altro paradosso – un editoriale in cui spiega alla nuova segretaria del Partito democratico Elly Schlein come dovrebbe gestire il suo partito. Lo fa ovviamente alla, con il suo metodo che gli ha fatto guadagnare l’epiteto di the opposite of journalism da Glenn Greenwald, allora giornalista del The Guardian e poi fondatore del giornale The Intercept. C’è pure il giornalista Gianninel think thank del ministro di FdI. La missione: portare la leader Pd sul fronte bellicista Che dice? Si augura che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Crosetto arruola gli atlantisti per farci amare guerra e armi Leggi Il Fatto Quotidiano ?? - mylsveta : RT @fattoquotidiano: Crosetto arruola gli atlantisti per farci amare guerra e armi Leggi Il Fatto Quotidiano ?? - PMolena : RT @Reale_Scenari: #6marzo La vita pubblica vive di paradossi. Questa cosa di Crosetto che 'arruola' giornalisti/professori per promuovere… - AfinetAlberto : Altra Vergogna “Crosetto arruola il assoldato Riotta per dare lezioni di guerra alla Schiein”la missione: portare l… - Pholey_vn : RT @fattoquotidiano: Crosetto arruola gli atlantisti per farci amare guerra e armi Leggi Il Fatto Quotidiano ?? -