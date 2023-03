Cremonese, Dessers: «Risultato che fa male, è mancata la fortuna» (Di martedì 7 marzo 2023) Cyriel Dessers, attaccante della Cremonese, ha parlato dopo la sconfitta contro il Sassuolo: le sue dichiarazioni Cyriel Dessers, attaccante della Cremonese, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il ko con il Sassuolo. SCONFITTA – «Fa male questo Risultato, nel secondo tempo abbiamo fatto un grande lavoro, tutti insieme anche con i tifosi che sono stati importanti, ma per com’è finita, questa sconfitta fa male». COSA E’ MANCATO – «Io credo anche un po’ di fortuna. Abbiamo fatto un grande lavoro, siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare così e i risultati arriveranno». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 marzo 2023) Cyriel, attaccante della, ha parlato dopo la sconfitta contro il Sassuolo: le sue dichiarazioni Cyriel, attaccante della, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il ko con il Sassuolo. SCONFITTA – «Faquesto, nel secondo tempo abbiamo fatto un grande lavoro, tutti insieme anche con i tifosi che sono stati importanti, ma per com’è finita, questa sconfitta fa». COSA E’ MANCATO – «Io credo anche un po’ di. Abbiamo fatto un grande lavoro, siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare così e i risultati arriveranno». L'articolo proviene da Calcio News 24.

