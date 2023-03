Cremlino, 'Usa fanno di tutto per continuare la guerra' (Di martedì 7 marzo 2023) Gli Usa "fanno di tutto per continuare la guerra in Ucraina". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dall'agenzia Ria Novosti. La Russia presta "grande attenzione" all'iniziativa ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 marzo 2023) Gli Usa "diperlain Ucraina". Lo ha detto il portavoce delDmitry Peskov citato dall'agenzia Ria Novosti. La Russia presta "grande attenzione" all'iniziativa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Nuovo attacco agli Usa da Cina e Russia. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha sostenuto che gli Stati Uniti '… - livia64livia : RT @AM_Porta: Senza vergogna! La sgangherata #Russia di #Putler maestranel sovvertire la realtà, come fossimo tutti poveri russi inebetiti… - AM_Porta : Senza vergogna! La sgangherata #Russia di #Putler maestranel sovvertire la realtà, come fossimo tutti poveri russi… - novasocialnews : Cremlino, 'Usa fanno di tutto per continuare la guerra' - Bianca34874951 : RT @rtl1025: ?? Gli Usa 'fanno di tutto per continuare la guerra in #Ucraina'. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry #Peskov citato d… -