Covid | Speranza ai pm | era virus sconosciuto | noi senza bussola Attuazione del piano spettava a d g

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Agli atti dell’inchiesta gli sms di Zaccardi, tecnico del ministro. Poco dopo lo scoppio della pandemia, spiega gli… - LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Il capo di gabinetto di Speranza: «Il Covid allunga la vita a Conte» ??? Gli occhi israeliani sul… - NicolaPorro : Una mail imbarazza #Speranza sul #Covid ?? - Piero43 : RT @MonicaBergamas9: Ricordo male o questa ha la faccia di bronzo più grossa della terra ? Vediamo..il governo Conte II,di cui faceva parte… - Alessan87922786 : RT @mariogiordano5: 'Stanno sfruttando la cosa per biechi motivi politici', dice il capo gabinetto di Speranza durante il Covid. La 'cosa'… -

... datato 2006 e mai aggiornato, per contrastare il. Nel settembre 2019, racconta, D'Amario l'avrebbe informato sulla creazione di "un gruppo di lavoro" per l'aggiornamento "del piano ...Il piano pandemico quando scattò l'allertaera 'datato' e costruito 'su un virus influenzale'. Sono alcune delle dichiarazioni dell'ex ministro della Salute Roberto, sentito dai pm di Bergamo in un'audizione nel gennaio 2021. '......di Alzano Lombardo all'inizio dell'emergenza, ha prodotto oggi i primi risultati: i pm, infatti, contestano all'ex premier Giuseppe Conte e all'ex ministro della Salute Roberto, ...

Ecco cosa disse nel 2021 ai pm di Bergamo l'allora ministro della Salute Speranza. Oggi indagato nell'inchiesta Covid.Sarà pur vero che è impossibile e non auspicabile che si metta in piedi una "Norimberga" giudiziaria per come l'Italia ha gestito la pandemia da Covid 19. Ma di certo… Leggi ...