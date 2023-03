Covid, quando Gallera si infuriò per la notizia di un bimbo in intensiva: “Licenziate l’addetto stampa dell’ospedale” (Di martedì 7 marzo 2023) I numeri sulla pandemia non dovevano essere diffusi. Soprattutto se questi contribuivano a diffondere paura tra la popolazione. È il 3 marzo 2020, sono le prime settimane di pandemia e, secondo quanto emerge dalle chat, diffuse dal Corriere, acquisite nell’ambito delle indagini della Procura di Bergamo che ha aperto un’inchiesta sulle responsabilità legate alla prima ondata di coronavirus, è l’allora assessore al Welfare della Regione Lombardia, il leghista Giulio Gallera, a scagliarsi contro la direttrice generale dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, Maria Beatrice Stasi, colpevole di aver diffuso informazioni troppo allarmistiche. Il ‘casus belli’ è quello di un bambino di appena un anno finito in terapia intensiva: “Un bimbo di un anno in terapia intensiva??? Dare questa notizia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) I numeri sulla pandemia non dovevano essere diffusi. Soprattutto se questi contribuivano a diffondere paura tra la popolazione. È il 3 marzo 2020, sono le prime settimane di pandemia e, secondo quanto emerge dalle chat, diffuse dal Corriere, acquisite nell’ambito delle indagini della Procura di Bergamo che ha aperto un’inchiesta sulle responsabilità legate alla prima ondata di coronavirus, è l’allora assessore al Welfare della Regione Lombardia, il leghista Giulio, a scagliarsi contro la direttrice generalePapa Giovanni di Bergamo, Maria Beatrice Stasi, colpevole di aver diffuso informazioni troppo allarmistiche. Il ‘casus belli’ è quello di un bambino di appena un anno finito in terapia: “Undi un anno in terapia??? Dare questa...

