(Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – Ammalarsi di-19ildi sviluppareentro un anno dall’infezione. Tra chi ha avuto, rispetto a chi non è mai stato contagiato da Sars-CoV-2, la probabilità di soffrire a lungo termine di problemi a stomaco e intestino aumenta del 36% in generale. Si va da undel 35% maggiore di reflusso gastroesofageo a una probabilità del 62% superiore di ulcere gastriche o dell’intestino tenue, passando per mal di stomaco (+36%), pancreatite acuta (+46%), infiammazione gastrica (+47%), sindrome dell’intestino irritabile (+54%). A fare i conti è un team americano in un maxi-pubblicato su ‘Nature Communications’. Gli autori stimano che, ad oggi,-19 abbia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FGuardiella : Covid, moltiplica rischio disturbi gastrointestinali: lo studio - News24_it : Covid, moltiplica rischio disturbi gastrointestinali: lo studio - fattoquotidiano : Long Covid e problemi gastrointestinali. Lo studio: “La malattia moltiplica il rischio”. Dal mal di stomaco all’ins… - ledicoladelsud : Covid, moltiplica rischio disturbi gastrointestinali: lo studio - fisco24_info : Covid, moltiplica rischio disturbi gastrointestinali: lo studio: (Adnkronos) - +42 mln di malati nel mondo. Probabi… -

... la mancata sterilizzazione, che causa una riproduzione senza controllo,i randagi per ... Luigi Zumbo - e ilha dimostrato che per mantenere un sano equilibrio è necessario un ...'Ocado Retail, la nostra jv britannica con Marks & Spencer, ha mostrato resilienza in un contesto di costi elevati e di panieri dei clienti piu' piccoli, di riflesso all'uscita dall'emergenzae ...Insomma: come durante il. La scabbia: cause e sintomi La scabbia è una malattia contagiosa ... tempo in cui il parassita, penetrato nello spessore della cute, sie determina la ...

Covid, moltiplica rischio disturbi gastrointestinali: lo studio Adnkronos

(Adnkronos) - Ammalarsi di Covid-19 moltiplica il rischio di sviluppare disturbi gastrointestinali entro un anno dall'infezione. Tra chi ha avuto Covid, rispetto a chi non è mai stato contagiato da Sa ...Malpensa continua a soffrire la lenta ripresa degli intercontinentali, Fiumicino resta orfano di Alitalia ma vanno al massimo Bari, Napoli, Palermo. Sardegna ...