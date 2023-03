(Di martedì 7 marzo 2023) L'ex ministro della Salute in un'audizione davanti ai giudici del 2021. Galli: "Indecisione ha causato troppe morti".Nelle prime fasi della pandemia alcuni errori sono stati fatti, ma soprattutto "il sistema ha mostrato tutta la propria inadeguatezza", ha osservato il virologo. Fontana attacca il microbiologo Crisanti, senatore e consulente della procura di Bergamo per l'inchiesta. Sileri: “Omissioni verranno fuori”. Negli ultimi 7 giorni si registra un calo dei contagi e dei decessi

Covid in Italia e nel mondo, Speranza a pm: è mancato manuale per virus sconosciuto. LIVE Sky Tg24

(Adnkronos) - Ammalarsi di Covid-19 moltiplica il rischio di sviluppare disturbi gastrointestinali entro un anno dall'infezione. Tra chi ha avuto Covid, rispetto a chi non è mai stato contagiato da Sa ...“Prima, ad arrivare in Italia erano soprattutto i tunisini ... un chiaro sintomo della crisi economica che già da tempo ha colpito il paese, soprattutto dopo il Covid). Da novembre in poi, la maggior ...