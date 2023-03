Covid | i tre ministri della salute hanno dormito? Non sono dei geni

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 marzo 2023) Qui, cioè nell'incartamentoprocura di Bergamo sulla gestioneprima fasepandemia, l'unica cosa che forse sta in piedi è la faccenda del piano pandemico. Al netto del balletto zona rossa sì zona rossa no, al netto di quella settimana di tentennamenti a febbraio del 2020 (che è stata anche una settimana di confusione totale: ma l'abbiamo spiegato bene nei giorni scorsi e chi lo nega, oggi, oltre ad avere la memoria corta, ha corta pure la buonafede), al netto dei numeri che lasciano il tempo che trovano e al netto anche del fatto che gli erroripolitica, se errori cistati, non si portano in tribunale, si portano in parlamento: il solo aspetto che, carte alla mano, può non finire in un nulla di fatto è quello legato al «documento di preparazione e di risposta a una ...