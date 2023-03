Covid, documento Commissione Accademia Lincei, prevenire nuove pandemie (Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – “Quando la pandemia sarà finita, la tentazione è quella di tornare alla vita normale. Tuttavia, questo è il momento in cui la fiducia e la cooperazione reciproca devono essere rafforzate, compresa la comprensione di come incorporare le prove scientifiche nelle politiche”. E’ questa la riflessione contenute in un lungo documento pubblicato anche online dall’Accademia dei Lincei Commissione Covid 19. Nel testo si consiglia alle autorità politiche e si segnala all’opinione pubblica la necessità di “sforzi internazionali coordinati per la transizione della sorveglianza per Covid-19, dalla raccolta completa di dati sui casi per sostenere la sorveglianza integrata delle malattie respiratorie acute, comprese strategie armonizzate per test mirati per l’influenza e SarsCoV2 e il ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – “Quando la pandemia sarà finita, la tentazione è quella di tornare alla vita normale. Tuttavia, questo è il momento in cui la fiducia e la cooperazione reciproca devono essere rafforzate, compresa la comprensione di come incorporare le prove scientifiche nelle politiche”. E’ questa la riflessione contenute in un lungopubblicato anche online dall’dei19. Nel testo si consiglia alle autorità politiche e si segnala all’opinione pubblica la necessità di “sforzi internazionali coordinati per la transizione della sorveglianza per-19, dalla raccolta completa di dati sui casi per sostenere la sorveglianza integrata delle malattie respiratorie acute, comprese strategie armonizzate per test mirati per l’influenza e SarsCoV2 e il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RiRi02335129 : RT @Gusti_Mauri: BECCATO FAUCI Nuove e-mail scoperte dai repubblicani della Camera che indagano sulla pandemia di COVID-19 rivelano la nat… - Gusti_Mauri : BECCATO FAUCI Nuove e-mail scoperte dai repubblicani della Camera che indagano sulla pandemia di COVID-19 rivelano… - fisco24_info : Covid, documento Commissione Accademia Lincei, prevenire nuove pandemie: (Adnkronos) - 'E' il momento in cui la fid… - Nat_Casatelli : RT @Miti_Vigliero: Ossia: non abbiamo imparato niente Covid, il piano non basta. Mancano fondi e sanitari. «Non siamo preparati a un’altra… - Miti_Vigliero : Ossia: non abbiamo imparato niente Covid, il piano non basta. Mancano fondi e sanitari. «Non siamo preparati a un’… -