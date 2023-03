Costa: “L’Italia affianchi le aziende nel cambiamento necessario per una giusta transizione ecologica” (Di martedì 7 marzo 2023) ROMA – “Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Germania e ora anche L’Italia. Questa è la lista di alcuni dei Paesi che si sono opposti allo stop della vendita di motori diesel e benzina dal 2035. Il Governo ha definito questo rinvio “Una vittoria italiana”. Ma ne siamo proprio sicuri? Ci si nasconde dietro la “salvaguardia dei posti di lavoro”, senza comprendere che l’inquinamento va affrontato oggi. E che più si va avanti più il tema occupazionale sarà urgente da affrontare, inevitabilmente”. Lo scrive sui social il vice presidente della Camera dei Deputati Sergio Costa, parlamentare del Movimento 5 Stelle ed ex ministro dell’ambiente. “È necessario – aggiunge – che L’Italia affianchi le aziende nel cambiamento necessario per una giusta ... Leggi su lopinionista (Di martedì 7 marzo 2023) ROMA – “Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Germania e ora anche. Questa è la lista di alcuni dei Paesi che si sono opposti allo stop della vendita di motori diesel e benzina dal 2035. Il Governo ha definito questo rinvio “Una vittoria italiana”. Ma ne siamo proprio sicuri? Ci si nasconde dietro la “salvaguardia dei posti di lavoro”, senza comprendere che l’inquinamento va affrontato oggi. E che più si va avanti più il tema occupazionale sarà urgente da affrontare, inevitabilmente”. Lo scrive sui social il vice presidente della Camera dei Deputati Sergio, parlamentare del Movimento 5 Stelle ed ex ministro dell’ambiente. “È– aggiunge – chelenelper una...

