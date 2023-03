Cospito trasferito di nuovo in ospedale. Comitato Bioetica: no misure contro volontà persona (Di martedì 7 marzo 2023) Sul caso di Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto al 41 bis in sciopero della fame da oltre quattro mesi, oggi è arrivata anche la nota del Comitato Nazionale di Bioetica che condivide il "rifiuto di ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 7 marzo 2023) Sul caso di Alfredo, l'anarchico detenuto al 41 bis in sciopero della fame da oltre quattro mesi, oggi è arrivata anche la nota delNazionale diche condivide il "rifiuto di ...

