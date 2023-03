Cospito, la difesa chiede i domiciliari per motivi di salute: udienza il 24 marzo (Di martedì 7 marzo 2023) Alfredo Cospito ha depositato una richiesta di differimento pena, per motivi di salute, nella forma della detenzione domiciliare a casa della sorella. L’istanza è stata presentata ieri, 6 marzo, dal suo legale, Flavio Rossi Albertini, al Tribunale di Sorveglianza di Milano. L'udienza per esaminare l'istanza è stata fissata per il 24 marzo. La difesa di Cospito chiede quindi di revocare di fatto anche il 41 bis, contro cui l’anarchico sta portando avanti uno sciopero della fame dallo scorso 20 ottobre. In mattinata, Albertini ha spiegato a Sky TG24 che "nel colloquio di ieri mattina il mio assistito sembrava certamente molto provato, determinato a proseguire la sua forma di protesta, ma non in una condizione tale da far ritenere ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 7 marzo 2023) Alfredoha depositato una richiesta di differimento pena, perdi, nella forma della detenzione domiciliare a casa della sorella. L’istanza è stata presentata ieri, 6, dal suo legale, Flavio Rossi Albertini, al Tribunale di Sorveglianza di Milano. L'per esaminare l'istanza è stata fissata per il 24. Ladiquindi di revocare di fatto anche il 41 bis, contro cui l’anarchico sta portando avanti uno sciopero della fame dallo scorso 20 ottobre. In mattinata, Albertini ha spiegato a Sky TG24 che "nel colloquio di ieri mattina il mio assistito sembrava certamente molto provato, determinato a proseguire la sua forma di protesta, ma non in una condizione tale da far ritenere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : #Cospito, la difesa chiede i domiciliari. No all'alimentazione forzata #7marzo #iltempoquotidiano… - ERivetta : RT @Open_gol: A breve il tribunale di Sassari esaminerà il ricorso della difesa per il rifiuto di una richiesta analoga fatta dall'anarchic… - giomo2 : RT @Agenzia_Italia: Cospito, la difesa chiede i domiciliari per motivi di salute ?? - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Italia: Cospito, la difesa chiede i domiciliari per motivi di salute ?? - Agenzia_Italia : Cospito, la difesa chiede i domiciliari per motivi di salute ?? -