Cospito, la difesa chiede i domiciliari. No all'alimentazione forzata (Di martedì 7 marzo 2023) Alfredo Cospito rimane al 41 bis all'ospedale San Paolo di Milano per via di "valori incoerenti" dovuti allo sciopero della fame e proprio per questo potrebbe andare ai domiciliari. A presentare al tribunale di sorveglianza di Milano un'istanza di differimento pena ai domiciliari è stata la difesa dell'anarchico, chiedendo che venga posto agli arresti domiciliari per motivi di salute. Una richiesta questa che finora era stata esclusa dal collegio difensivo per non 'minare' la vera battaglia di Cospito che è l'abolizione del regime di carcere duro. Giunto al 138esimo giorno di sciopero della fame, le sue condizioni di salute sono tali da essere ormai in bilico e mutevoli di giorno in giorno. "Alfredo oggi ha 3.2 come valore di potassio, ieri lo hanno portato ...

