Cospito in ospedale, il Comitato di Bioetica: "No a trattamenti medici contro la sua volontà" (Di martedì 7 marzo 2023) Da ieri Alfredo Cospito è sotto osservazione dei medici dell'ospedale San Paolo di Milano dopo che su indicazione degli specialisti del centro clinico del carcere di Opera è stato disposto il suo trasferimento alla luce dell'abbassamento di alcuni valori nel sangue. L'anarchico ha sospeso l'assunzione di integratori e dallo scorso ottobre porta avanti uno sciopero della fame contro il regime di 41 bis disposto nei suoi confronti. In una lettera scritta in cella ha affermato di essere pronto a morire per la sua battaglia, e ha sempre detto di voler rifiutare qualsiasi tipo di alimentazione artificiale. Sul tema si è espresso anche il Comitato Nazionale di Bioetica, condividendo il "rifiuto di adottare misure coercitive contro la volontà attuale" di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : È di nuovo ricoverato all'ospedale San Paolo di Milano Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame da quatt… - Milano_Tg24 : Cospito ritrasferito in ospedale su indicazione dei medici - PierluigiGorgo1 : RT @radiondadurto: #Cospito ritrasferito in ospedale su indicazioni medici per il peggioramento delle condizioni di salute. L'esponente an… - eccapecca : #AlfredoCospito è stato ritrasferito dal carcere di Opera all’ospedale San Paolo di Milano su indicazione dei medic… - andreastoolbox : Alfredo Cospito torna in ospedale: le sue condizioni si sono aggravate #Cospito #Alfredo #torna #ospedale: #in ??????? -