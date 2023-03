Cospito, il parere del Comitato di bioetica: per la maggioranza dei membri il medico “non è esonerato dal salvargli la vita” se in pericolo (Di martedì 7 marzo 2023) “Nel caso di imminente pericolo di vita, quando non si è in grado di accertare la volontà attuale del detenuto, il medico non è esonerato dal porre in essere tutti quegli interventi atti a salvargli la vita” anche perché “la stessa Corte europea dei diritti umani (Cedu) ha sostenuto di recente che né le autorità penitenziarie, né i medici potranno limitarsi a contemplare passivamente la morte del detenuto che digiuna“. È quanto ritiene la maggioranza dei componenti del Comitato di bioetica (un organo consultivo del Consigllio dei ministri) nel documento di risposta ai quesiti del ministero della Giustizia presentati il 6 febbraio scorso su come gestire il caso di un paziente in stato di detenzione che rifiuti le cure mediche, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) “Nel caso di imminentedi, quando non si è in grado di accertare la volontà attuale del detenuto, ilnon èdal porre in essere tutti quegli interventi atti ala” anche perché “la stessa Corte europea dei diritti umani (Cedu) ha sostenuto di recente che né le autorità penitenziarie, né i medici potranno limitarsi a contemplare passivamente la morte del detenuto che digiuna“. È quanto ritiene ladei componenti deldi(un organo consultivo del Consigllio dei ministri) nel documento di risposta ai quesiti del ministero della Giustizia presentati il 6 febbraio scorso su come gestire il caso di un paziente in stato di detenzione che rifiuti le cure mediche, ...

